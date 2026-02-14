Haberler

Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Başkentte gerçekleştirilen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri oldukları tespit edilen 20 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, yağma, tehdit ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan gözaltına alındı.

Başkentte çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında tespit edilen, "nitelikli yağma, birden fazla kişiyle tehdit, uyuşturucu madde imali ve ticareti ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
