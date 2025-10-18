Haberler

Ankara'da Su Temini Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güdül, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde su temini projesi kapsamında acele kamulaştırma yapacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'da " Güdül, Beypazarı, Ayaş İlçe Merkezleri ve Bağlı Mahalleler Su Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırma çalışmaları yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçeleri sınırlarında yer alan ve kararda bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, projenin yapımı amacıyla ASKİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Ünlü gazeteciye bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.