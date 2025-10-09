Haberler

Ankara'da Su Kesintisi Sorunu Çözüldü

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kesikköprü hattındaki onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak, su alamayan hiçbir bölge kalmadığını açıkladı. Çalışmaların ardından Ankaralılar yeniden suya kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ Genel Müdürlüğünce Kesikköprü hattındaki onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı, bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölgenin kalmadığı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğünün, 29 Eylül'de Kesikköprü hattında meydana gelen iki ana boru patlağının ardından başlattığı onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Çelik boru döşeme çalışmalarının 6 Ekim'de tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadı. Çalışmalar sırasında hatta üç kez yeni arıza meydana gelirken, bu arızalardan biri yaklaşık 10-12 saatlik yoğun kaynak işlemiyle giderildi. ASKİ ekipleri, tüm süreç boyunca 24 saat esasına göre görev yaparak hem arızalı hatları yeniledi hem de hattın dayanıklılığını artırdı."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
