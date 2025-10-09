Ankara'da Su Arızaları Giderildi, Su Kesintisi Kalmadı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü hattında meydana gelen iki ana boru patlağının ardından başlatılan onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını, bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadığını açıkladı.

ABB'den yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, 29 Eylül'de Kesikköprü hattında meydana gelen iki ana boru patlağının ardından başlattığı onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. 6 Ekim itibarıyla çelik boru döşeme çalışmaları tamamlanırken, bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadı. Çalışmalar sırasında hatta 3 kez yeni arıza meydana gelirken, bu arızalardan biri yaklaşık 10-12 saatlik yoğun kaynak işlemiyle giderildi. ASKİ ekipleri, tüm süreç boyunca 24 saat esasına göre görev yaparak hem arızalı hatları yeniledi hem de hattın dayanıklılığını artırdı" ifadelerine yer verildi.