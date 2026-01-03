Haberler

Ankara'da Mogan Gölü buz tuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent Ankara'da kar yağışının ardından su yüzeyleri buz tutarken, Mogan Gölü de etkili soğuk hava koşullarından etkilendi. Göl kayarken, Ankara'daki sıcaklıkların artması bekleniyor.

ANKARA'da kar yağışının ardından süren soğuk havanın etkisiyle Mogan Gölü'nün bazı kesimleri buz tuttu.

Başkentte kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece eksi 11 dereceye kadar düştü. 3 gündür süren soğuk hava nedeniyle süz havuzları ve göller buz tuttu. Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gölde oluşan buz tabakasının üzerindeki kuşlar dikkat çekti. Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzda oluşan buz tabakası da belediye görevlileri tarafından kırılarak temizlendi. Havuzdaki kuğu ve ördekler, görevlilerin buzdan temizlediği alanlarda yüzdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da hava sıcaklığının bugünden itibaren artması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı

Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil