Ankara'da 'sınavlarda usulsüzlük' soruşturması; 16 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile adli ve idari hakim/savcı sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin 2012 yılı KPSS ile 2012 yılı adli ve idari hakim/savcı sınavlarındaki usulsüzlüklerine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında; şüphelilerin, örgüt içi şifreli iletişim aracı 'ByLock' programını kullandıkları, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirdikleri sınav sorularını dağıttıkları belirlendi. Bu kapsamda, aralarında sivillerin de bulunduğu tamamı ihraç hakim/savcı, vergi müfettişleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
