Ankara'da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşarak birbirine meydan okuyan şüphelileri tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Altındağ ilçesinde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin 'Yaralama', 'Tehdit', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ve 'Uyuşturucu' suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 'Sanal çetelere' yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdem Öztürk:

Çok iyi bir operasyonmuş, bu tür tehditlere karşı daha sert cezalar uygulanmalı ki insanlar biraz da olsa korkup kendilerine gelseler.

Haber YorumlarıNur Yıldırım:

Ya yaa işte bunlar her gün sosyal medyada dolaşıyo. Kimse bişey yapmıyo diye sanıyorum ama iyi oldu en azından biraz olsun düzeltiliyo

Haber YorumlarıEmel Yüksel:

Kadınlar böyle şeyler paylaşsa hemen tutuklanırda erkekler niye bu kadar rahat ????

