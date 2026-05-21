Başkentte evinde çok sayıda silah bulunan şüpheli hakkında adli işlem uygulandı

Ankara Keçiören'de organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir evde 44 tabanca, 14 yivli tüfek, 10 bin fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda evinde çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Keçiören ilçesindeki bir şüphelinin ikametine düzenlenen operasyondaki aramalarda 14 yivli tüfek, 44 tabanca, 11 yivsiz tüfek, 10 bin 66 fişek, 155 şarjör, 54 tüfek namlusu, 3 ahşap tüfek namlusu, 39 ahşap dipçikli tüfek gövdesi, muhtelif sayı ve ebatlarda icra ve şarjör yayı, 830 fişek çekirdeği, 2 ahşap dipçik ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Aramalarda 1 matkap, 1 gravür makinası, 1 spiral makinası, 1 spiral çark makinası, 1 mengene, 26 tabanca lazer aparatı, muhtelif sayıda matkap ucu, 3 fişek ve kartuş dolumunda kullanılan el aleti ile barut olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu.

Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
