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Ankara'da Şiddetli Yağış Sürücülere ve Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Ankara'da Şiddetli Yağış Sürücülere ve Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Güncel Haberler

Ankara'da akşam saatlerine doğru şiddetlenen yağmur yağışı nedeniyle sürücüler sular altında kalan yollarda güçlükle ilerledi. Yağmurdan en az şekilde etkilenmek isteyen bir vatandaş çareyi yolda çıplak ayakla yürümekte buldu.

Ankara'da şiddetli yağış sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerine doğru şiddetlenen yağmur yağışı nedeniyle sürücüler sular altında kalan yollarda güçlükle ilerledi. Yağmurdan en az şekilde etkilenmek isteyen bir vatandaş çareyi yolda çıplak ayakla yürümekte buldu.

Başkentte günlerdir süren şiddetli yağmur yağışı bugün de etkisini hissettirdi. Ankara - Samsun Karayolu Lalahan mevkiinde dereler taştı, su basan yollarda sürücüler güçlükle ilerlerdi. Yağış, ilginç görüntülerinde ortaya çıkmasına neden oldu. Yağmurdan kaçan bir kişinin yolda ayakkabısız yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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