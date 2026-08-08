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Ankara'da Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 7 Yaralı

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Başkentte, servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Başkentte, servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Çevre yolu Karataş mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 C 7320 plakalı servis minibüsü, önünde ilerleyen tıra çarptı.

Kazada, aralarında minibüs sürücüsünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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