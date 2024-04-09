Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Şehit Yakınları Ramazan Bayramı'nda Cebeci Askeri Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: ÜNAL AYDIN

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları, Ankara'da Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit yakınları, ziyarette duygusal anlar yaşadı.

Ankara'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Akeri Şehitliği, şehit yakınlarının ziyaretleri ile doldu. Şehit yakınları, duygularını ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına anlattı.

Şehit babası Kamil Gülünay, "Esas bayram burada oluyor. En güzel bayram burada. Bu kokuyu hissedebiliyorsunuz değil mi? Ne kadar muazzam bir koku. Buruk geçiyor ama buraya gelince bir parça düzeliyoruz, kendimize geliyoruz. Biz buraya haftada 3 kere geliyoruz. Görevimiz bu bizim. Bir babanın görevi bu. 8 senedir bizim çocuğumuz burada yatıyor. 8 senedir her bayram buradayı biz. Tatil nedir bilmeyiz" dedi.

"BİZİM BAYRAMIMIZ BURASI"

Şehit babası Şener Muratoğlu, "Arifeden ziyade günü birlik geliyorum ben. Hakkari Yüksekova'da şehit oldu 2017'de. 6 yılı bitti 7. yıla girdik. Devamlı geliyoruz. Bizim de bayramımız burası" derken, bir şehit annesi de duygularını "Bizim için bayram yok. Üzüntü, özlem hepsi bir arada. 5. senemize girdik" diye ifade etti.

Şehit kardeşi, duygularını, "Bir tek bayramlarda değil, her zaman anıyoruz. Sık sık geliyoruz. Eksikliği, yokluğu her zaman çok belli oluyor. Burada herkesin acısı, duyguları bir. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun" diye dile getirdi.

Bir şehit babası da "Dünden beri buradayız. Bizim bayramlarımız burada. Acı günlerimizi tazeliyoruz. Evlat acısı dünyanın en zor acısı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cebeci Askeri Şehitliği Ramazan Bayramı Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9-10 Nisan BAYRAMDA HAVA DURUMU nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir? Mersin bayram namazı saat kaçta 2024? Mersin bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Hatay bayram namazı saat kaçta 2024? Hatay bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bahar yeni bölüm izle! Bahar dizisi 8. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Gaziantep bayram namazı saat kaçta 2024? Gaziantep bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Romatizma ağrılarına son! Bu otu tüketen ağrıları unutuyor... Romatizmaya iyi gelen ot hangisi? RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, resimli bayram mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, yazılı Ramazan Bayramı mesajları!
title