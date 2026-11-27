ANKARA'da şehitler ile yaşamını yitirmiş gazilerin anısına mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde düzenlenen mevlidi şerif programına; Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve vatandaşlar katıldı. Programda, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler, mevlidi şerifin yanı sıra edilen dualarla rahmet ve minnetle yad edildi. Programda ayrıca, vatanın bekası, milletin huzuru ve güvenliği için dualar edildi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı