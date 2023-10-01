Ankara'da sahte yatırım ilanı veren dolandırıcılara operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Müdale Şubesi ekipleri, sosyal medya ile forum sitelerine, 'Forex konusunda ücretsiz eğitim' adı altında ilan verip, kendileri ile iletişime geçen kişileri dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ankara merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 21 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel