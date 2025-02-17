Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

Ankara'da sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükselirken 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

DOSYAYA TOKSİLOJİ RAPORLARI EKLENDİ

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.