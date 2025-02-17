Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi
Türkiye'nin yeni kabusu haline gelen sahte içkide bilanço ağırlaşıyor. Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi, 40 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.
Ankara'da sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükselirken 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.
DOSYAYA TOKSİLOJİ RAPORLARI EKLENDİ
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
28 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.