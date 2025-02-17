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Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

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Türkiye'nin yeni kabusu haline gelen sahte içkide bilanço ağırlaşıyor. Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi, 40 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ankara'da sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükselirken 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

DOSYAYA TOKSİLOJİ RAPORLARI EKLENDİ

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısedat çil:

Öldüklerine üzülemediğim sadece acıdığım insanlar

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Ne kötü bir ölüm. Allah muhafaza

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