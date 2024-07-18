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Ankara'da sahipsiz hayvan saldırısına uğrayan çocuğun babası muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi

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Ankara'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.

Ankara'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.

Geçen yıl 7 Aralık'ta Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz hayvanın saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, dün sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini takip etmek için Meclis'e gitti.

Teklife karşı çıkan bazı muhalefet milletvekillerinin olduğunu ve görüşmeler sırasında gerginlik yaşandığını anlatan Yılmaz, "Dün Meclis'e mağdur aileler olarak davet etmişlerdi bizi. Oraya mağdur aile olarak gittik. Biz zannettik ki oradaki milletvekillerimiz bizim sesimiz olacak. Onlar bırakın sesimiz olmayı benim sesimi aldılar." dedi.

"Çocuğuma geçmiş olsun demediler"

Meclis'te yaklaşık 8 saat saygı çerçevesi içinde konuşmaları dinlediğini ifade eden Yılmaz, hiç kimsenin mağdurlara geçmiş olsun demediğini ileri sürdü. Yılmaz, "Hiç kimseden bahsetmediler. Benden bahsetmediler, çocuğuma geçmiş olsun demediler." dedi.

Görüşmeler sırasında bir milletvekilinin "Bu çocuklara sordunuz mu siz, bu yasayı. Sokaktaki başıboş köpekler uyutulacak, ötenazi olacak diye sordunuz mu? Tarih sizi kanlı elleriyle anacak." dediğini ileri süren Yılmaz, bunun üzerine "Ben sordum, dedim. Bana 'Sen kimsin?' dedi." açıklamasında bulundu.

"Sokaklarımızı güvenli hale getirsinler"

Yılmaz, tartışmanın ardından çok sinirlendiğini ve olanları sağlıklı hatırlayamadığını, kimseye saygısızlık yapmadığını dile getirdi.

Kimseyi incitmek istemediğini söyleyen Yılmaz, "Benim sadece bir amacım var. Sokaklarımızı güvenli hale getirsinler. Şehirlerimizi güvenli hale getirsinler. Tek amacımız bu." dedi.

Herkesin kendi çocuğuna bakmakla yükümlü olduğunu ve bu sorunun hemen çözülmesini istediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Diğer bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Ben o dünkü 'Sen kimsin?' diyen vekile diyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Allah benim yaşadığım acıları onların çocuklarına yaşatmasın. Biz oraya sesimiz olsun diye gittik. Masalara vurmalar, bağırmalar, çağırmalar, ben neye uğradığımı şaşırdım zaten orada. Dedim ki 'Ben nasıl bir ortama geldim?' Ben ömrümde böyle bir ortam görmedim, saygı çerçevesinde bir konuşma bekliyordum. Bizim sesimiz olurlar dedim. Mağduriyetimizi anlatırız dedim. Ama söz hakkı da verilmedi."

"Tedavi süreci daha da uzayacak"

Meclis'ten çıktıktan sonra ağlayarak eve gittiğini anlatan Yılmaz, "Tunahan bana 'Niye ağlıyorsun baba?' dedi. Oğlum sen iyileşiyorsun ya ben ondan ağlıyorum dedim." ifadesini kullandı.

Başıboş sokak köpeklerine insan gücünün yetmeyeceğini ifade eden Yılmaz, Tunahan'ın saldırıya uğradığı bölgede de halen çok sayıda başıboş köpek olduğunu söyledi.

Yılmaz, oğlu Tunahan'ın önümüzdeki 2 yıllık tedavi programının belli olduğunu, bu sürecin daha da uzayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Halil Yılmaz Ankara Baba Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

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