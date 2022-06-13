Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4) - Haberler

Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4) DUVARDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİAkyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. DUVARDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Afad'dan yapılan açıklamada, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), itfaiye, AKUT, ANDA, İHH ve Kahramankazan Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 187 personel ve 7 botun görev yaptığı bildirildi. Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara), Demirören Haber Ajansı / Hakkı Türkdağ - Güncel Mustafa Demirel Ankara AFAD Güncel Haberler

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