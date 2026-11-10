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Ankara'da sağanak öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü, yüksek kesimlerde tuttu

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Ankara'da sağanak öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü, yüksek kesimlerde tuttu
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Ankara kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Zaman zaman lapa lapa yağan kar, yüksek kesimlerdeki yeşil alanlarda, park ve bahçelerde yer yer tuttu; ulaşımda ise olumsuzluğa yol açmadı.

ANKARA'da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü.

Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak öğle saatlerinde kar yağışına döndü. Kent merkezinde kar yağışı zaman zaman lapa lapa şeklinde etkili oldu. Kar nedeniyle yer yer yeşil alanlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde zeminde yer yer tutmalar meydana geldi. Kar yağışı ulaşımda olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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