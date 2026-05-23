Ankara'da sağanak etkili oluyor
Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı dükkanları su bastı. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.
Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı dükkanları su basarken, yolda oluşan birikintiler nedeniyle araçlar ilerleyemedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal