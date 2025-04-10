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Ankara'da Polis Memuru İntihar Etti, 2 Müfettiş Görevlendirildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E. A.'nın intiharının ardından 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Olayda hayatını kaybeden polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileği iletildi.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru E. A.'nın intiharı ile ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru E. A.'nın intihar etmesine ilişkin açıklama yaptı. Müdürlük, olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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