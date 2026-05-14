Özel gereksinimli Efe Berke Günal için temsili askerlik uğurlaması

Ankara'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi özel gereksinimli Efe Berke Günal için bir günlük temsili askerlik uğurlaması töreni düzenlendi. Törende kınası yakılan, dualar edilen ve pasta kesilen genç, yarın sabah birliğine teslim olacak.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, engelli vatandaşlar 1 günlük temsili askerlik yapacak. Özel gereksinimli Efe Berke Günal için eğitim gördüğü Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik ve siyasi parti temsilcileri ile Günal'ın ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Günal'a asker kınası yakıldı. Kaymakam Semih Doğanoğlu, üniformasıyla selam veren Efe Berke ile ilgilenerek, "Tez gitsin, tez gelsin" dedi.

Törende, Efe Berke Günal'ın babası Alper Günal ve annesi Gülhan Günal, evlatlarını asker üniforması içinde görmenin gururunu yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin de desteğiyle hazırlanan programda dualar edildi, üzerinde Türk bayrağı figürü bulunan pasta kesildi. Uğurlama töreninin ardından hazırlıklarını tamamlayan Efe Berke Günal, yarın sabah saat 08.00'de birliğine teslim olacak. Günal'a ailesiyle birlikte özel eğitim öğretmeni Derya Yalçın da eşlik edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
