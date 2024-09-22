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Ankara'da 'Otomobilsiz Pazar Günü' Etkinliği Düzenlendi

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Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Otomobilsiz Pazar Günü' etkinliği, Tunalı Hilmi Caddesi'nde yapıldı. Zumba dersleri, Karagöz-Hacivat gösterimi ve ücretsiz çiçek dağıtımı ile katılımcılara keyifli anlar sunuldu.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Ankara'da "Otomobilsiz Pazar Günü" etkinliği düzenlendi.

Tüm dünyada 16-22 Eylül'de kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası", Tunalı Hilmi Caddesi'nde Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanan etkinliklerle kutlandı.

"Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım" temasıyla düzenlenen "Otomobilsiz Pazar Günü" etkinliği kapsamında caddeye platform kuruldu. Etkinliğe katılanlar, antrenör eşliğinde zumba yaptı. Daha sonra çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterisi sunuldu.

Etkinlikte aynı zamanda katılımcılara Ankara Büyükşehir Belediyesince ücretsiz saksıda çiçek dağıtıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı Stefano Fantaroni, burada yaptığı konuşmada, bu yılki etkinlik temasıyla şehirlerde uyumlu şekilde nasıl birlikte yaşanılabileceğine dikkati çektiklerini söyledi.

Delegasyon olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu tür çalışmalarını desteklediklerini vurgulayan Fantaroni, bunun herkesin üstlenmesi gereken bir konu olduğuna işaret etti.

EGO Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanı Murat Alican Ersever de temel amaçlarının sürdürebilir hareketlilik sağlamak ve yaşanabilir şehirler oluşturmak olduğunu söyledi.

Alternatif ulaşım çözümleri kapsamında yaya ve bisiklet hareketliliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Ersever, kamusal alanların halka ait olduğunu, vatandaşlara bu tür güzel ortamlar sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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