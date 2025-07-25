Ankara'da Otobüse Çarpan Kamyonet Kazasında 2 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Otobüse Çarpan Kamyonet Kazasında 2 Ölü, 1 Yaralı
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Ankara'da Otobüse Çarpan Kamyonet Kazasında 2 Ölü, 1 Yaralı
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Elmadağ ilçesinde emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ayrıca, olay yerinde kaza yapan yakınlarının aracında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Bünyamin Can (19) yönetimindeki 06 DAN 119 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran Emrah Yasavur'un kullandığı 60 BD 081 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpıp savruldu. Kamyonet sürücüsü Bünyamin Can ve yanındakilerden Hüseyin Tepe (47) hayatını kaybetti, Abdulkadir Şahin (15) ise yaralandı. Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Can ve Tepe'nin cansız bedenleri, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Öte yandan, Bünyamin Can'ın yakınları, kaza haberini alıp başka araçla bölgeye gelirken aynı noktada kaza yaptı. Can'ın yakınlarının içinde bulunduğu otomobil, başka otomobille çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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