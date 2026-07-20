Ankara'da otluk alanda yangın
Ankara'da otluk alandaki yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin çakmakla otlukları ateşe verdiği görüntülendi, ekipler yakalamak için çalışma başlattı.
YANGINI ÇIKARAN KİŞİ KAMERADA
Ankara'da otluk alandaki yangını çıkaran kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde bulunan çakmakla otluk alanları ateşe verdiği ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Umutcan ÖREN-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı