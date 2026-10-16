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Ankara'da organize suç örgütü operasyonunda 20 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı

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Ankara'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 13'ü yakalandı. Örgütün uyuşturucu ticareti yaptığı, ruhsatsız silah bulundurup sattığı belirlenirken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından K.Ö.'nün liderliğini, A.A.'nın yöneticiliğini yaptığı suç örgütü deşifre edildi. Suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları, ruhsatsız silah bulundurdukları ve sattıkları, suç faaliyetlerini gerçekleştirirken belirli bir iş bölümü çerçevesinde katı bir hiyerarşi ve bağlılık ile hareket ettikleri, cezaevine giren ve aranma kayıtlarından ötürü firar durumda olan örgüt üyelerine devamlılığı sağlamak adına maddi destek sağladıkları tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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