Okullara "Sosyal Etkinlik" Yazısı: Yılbaşı Adı Altında Kültüre, Geleneklere ve İnançlara Uygun Olmayan Faaliyetlere Yer Verilmemeli

(ANKARA) - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki okul ve özel eğitim kurumlarında düzenlenen "sosyal etkinliklere" ilişkin yazı gönderdi. "Milli ve manevi değerlere uygun olmayan etkinliklere yer verilmemesi" istenen yazıda, "Yönetmelikte yer almayan yılbaşı vb. etkinlikler adı altında, kültürümüze, geleneklerimize ve inançlarımıza uygun olmayan etkinliklere yer verilmemesi, okul ve sınıf süslemelerinde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda dikkat edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okul ve özel eğitim kurumlarına gönderilen yazıda, okullarda düzenlenen etkinliklerin milli, manevi ve kültürel değerlere uygun şekilde planlanması ve yürütülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne atıf yapılan yazıda, yönetmelikte yer almayan "yılbaşı vb. etkinlikler" adı altında kültüre, geleneklere ve inançlara uygun olmayan faaliyetlere yer verilmemesi gerektiği belirtildi. Okul ve sınıf süslemelerinde de aynı hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Yazıda ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin "milli, manevi ve kültürel değerlere uygun" etkinliklere yönlendirilmesi gerektiği savunularak, bu konuda okul yönetimleri ile öğretmenlerin anlayış ve işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Söz konusu yazı, Ankara genelindeki tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderildi.

Eğitim-Sen: Okullar, yasakların değil, özgür gelişimin mekanıdır

Eğitim-Sen Ankara Şubeleri ise okullara gönderilen söz konusu yazıya ilişkin "Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal etkinliklere ilişkin bu yazısı; Pedagojik ölçütleri dışlayan, muğlak ve ideolojik değer tanımlarıyla yasakları meşrulaştıran, öğretmenlerin mesleki özerkliğini ve eğitim hakkını zedeleyen bir anlayışı yansıtmaktadır. Okullar, yasakların değil, özgür gelişimin mekanıdır" açıklamasını yaptı.