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Ankara'da okul çevresi denetiminde 19 bin 854 kişi sorgulandı

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Ankara'da okul çevresi denetiminde 19 bin 854 kişi sorgulandı
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Ankara Valiliği, 1-20 Ekim'de il genelinde okul ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 19 bin 854 kişinin sorgulandığını, 64 araca 1 milyon 564 bin 774 lira ceza yazıldığını bildirdi. Denetimler eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

Ankara Valiliği, okul çevresinde güvenlik güçlerinde yapılan denetimlerde 19 bin 854 kişinin sorgulandığını, trafik kurallarına aykırı hareket eden 64 araca 1 milyon 564 bin 774 lira ceza yazıldığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri, okul ve çevrelerinde asayişin sağlanması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi ve güvenli ulaşım koşullarının oluşturulması amacıyla Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle kapsamlı tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında, 1-20 Ekim arasında il genelinde güvenlik güçlerince okul ve çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"19 bin 854 şahıs sorgulanmış, 14 aranan şahıs tespit edilmiş, 22 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılmıştır. 1380 iş yeri denetlenmiştir, 5 bin 832 araç kontrol edilmiş, bunların 1934'ünü okul servis araçları oluşturmuştur. Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 64 araca toplam 1 milyon 564 bin 774 lira idari para cezası uygulanmıştır. 1168 park ve bahçe ile 159 metruk bina kontrol edilmiştir."

Gerçekleştirilen uygulamalarda, okul çevrelerinde kamu düzeninin korunması, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan ve olası tehlikelerden uzak tutulması ile servis taşımacılığında trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik kontrollerin yapıldığı bildirilen açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapıldığı, denetimlerin ise eğitim öğretim yılı boyunca titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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