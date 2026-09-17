Ankara'da okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın yaralandı.

İddiaya göre, Buse G. (26), Elvan Mahallesi'nde bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu öğle saatlerinde almaya geldi.

Okul bahçesinde diğer velilerle bekleyen Buse G'nin yanına boşanma aşamasındaki eşi B.G. geldi. Bu sırada Buse G. ile B.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.G, eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Buse G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden araçla kaçan zanlı B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA