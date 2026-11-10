Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu, bazı cadde, sokak ve parklar beyaza büründü. Ana arterlerde trafik normal seyrinde ilerlerken ulaşımda önemli aksaklık yaşanmadı; belediye ekipleri hazır bekletiliyor.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kent merkezinde hafif şekilde görülen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak bazı cadde, sokak ve parkların beyaza bürünmesine neden oldu.

Ana arterlerdeki trafik akışının normal seyrinde devam ettiği kentte, ulaşımda önemli bir aksaklık yaşanmadı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA
Foça'da yaşlı adamı dolandırdığı ihbar edilen şüpheli otogarda yakalandı! Çantasından 47 ata altını çıktı

Çantasını açan polis şaşkına döndü! İçinden 47 ata altını çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç

Yasak aşkın acısını bilgisayardan çıkardı! Sonrası korkunç
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı11

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Tecavüzden hapse giren komedyen Russell Brand'in eşine son sözleri: Seni seviyorum

Tecavüzden hapse girdi! Eşine son sözleri dikkat çekti
Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler

Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı etiketleyip bu manzaraya isyan etti

Börekçide mide bulandıran görüntü

Ünlü börekçide skandal görüntü

Atatürk'e benzerliğiyle şaşırtan Bursalı inşaat ustası! Görenler duygulanıyor, çocuklar sarılıyor

Sokakta görenler duygulanıyor! Atatürk'e benzerliği şaşırtıyor