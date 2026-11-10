Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kent merkezinde hafif şekilde görülen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak bazı cadde, sokak ve parkların beyaza bürünmesine neden oldu.

Ana arterlerdeki trafik akışının normal seyrinde devam ettiği kentte, ulaşımda önemli bir aksaklık yaşanmadı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA