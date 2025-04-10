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Ankara'da Nisan Ayında Kar Yağışı Etkili Oldu

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Ankara'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının 13 Nisan'a kadar süreceğini tahmin ediyor.

Ankara'da nisan ayında kar yağışı

ANKARA - Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek. Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - Güncel
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