NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Güvenlik Toplantısı

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla "NATO Zirvesi Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınacak tedbirleri duyurmuştu. Başkentte 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde geniş kapsamlı güvenlik, ulaşım ve idari önlemler uygulanacak; bazı ilçelerde kamu personeli idari izinli sayılacak ve kamuya açık etkinlikler sınırlandırılacak.

Kaynak: ANKA