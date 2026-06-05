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NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Güvenlik Toplantısı

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Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, 7-8 Temmuz 2026'daki NATO Zirvesi öncesi güvenlik ve idari tedbirlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla "NATO Zirvesi Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınacak tedbirleri duyurmuştu. Başkentte 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde geniş kapsamlı güvenlik, ulaşım ve idari önlemler uygulanacak; bazı ilçelerde kamu personeli idari izinli sayılacak ve kamuya açık etkinlikler sınırlandırılacak.

Kaynak: ANKA
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