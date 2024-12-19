Ankara'da 'Müslümanlar ve Demokrasi Üzerine' Konferansı Düzenlendi

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) ev sahipliğinde başkentte "Müslümanlar ve Demokrasi Üzerine" başlıklı konferans düzenlendi.

25 ve 26. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili ve Sosyolog Prof. Dr. Yasin Aktay'ın moderatörlüğünde Ankara'da düzenlenen konferansa, İDE Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Siyaset Bilimci Andrew March ve çok sayıda davetli katıldı.

İDE ev sahipliğinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan March, kendisini dinlemeye gelen katılımcılara teşekkür ederek Ankara'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi ile yaptığı söyleşilerini yazdığı "On Muslim Democracy" adlı kitabından bahseden March, kitabın 10 deneme içeren 3 bölümden oluştuğunu söyledi.

March, kitabın Müslümanlık ve Müslümanlıkta demokrasi anlayışı üzerine yoğunlaştığını belirterek, bu konuları merak eden katılımcılara kitabı okumalarını tavsiye etti.

Kitabın bir gün Türkçeye çevrilmesini umduğunu söyleyen March, "Sanırım Türkiye'den başka hiçbir ülkede bu kadar yüksek düzeyde entelektüel birikimin, açık tartışmaların, insanların çeşitli kavramlar hakkında eleştirel tartışmalar yapabildiği özgür bir kamusal ortamın olduğu bu tür entelektüel sohbetler için bir iştah yoktur." dedi.