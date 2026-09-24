Ankara'da, Moldova'nın bağımsızlığının 35. yılı kutlandı

Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Serebrian, ülkesinin bağımsızlığını kazandığından bu yana zorluklar yaşadığını ancak halkın kararlılığı ve Türkiye gibi dayanışma ve destek gösteren dostlar ile ilerlediklerini söyledi.

Serebrian, Moldova için Avrupa entegrasyonunun stratejik ve milli bir öncelik olduğunu vurgulayarak, bu süreci reformlarla, demokratik kurumlar, hukukun üstünlüğü ve ekonomi ile ilerletmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Avrupalı ortakların devam eden desteği ile Moldova'nın bu tarihi yolda başarılı şekilde ilerlemesi umudunu dile getiren Serebrian, Avrupa Birliği (AB) seçeneğinin diğer dostlara ve ortaklara sırt çevirmek anlamına gelmediğini belirtti.

Serebrian, Moldova'nın dostluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkar paylaştığı tüm ülkelerle ilişkileri güçlendirmek ve genişletmek istediklerine işaret ederek, "Türkiye, özellikle bu anlamda önemli bir ortak. Son yıllarda ilişkilerimiz kayda değer derecede gelişti. Türkiye, Moldova'nın en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Ticaret ve yatırım alanlarının yanı sıra iki ülke arasındaki insani ve kültürel bağlara dikkati çeken Serebrian, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretleri anımsattı.

Büyükelçi Serebrian'dan TİKA ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya teşekkür

Büyükelçi Serebrian, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu ve diğer tüm Türk dostlara ve ortaklara Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri ve Moldova'ya desteklerinden dolayı özel olarak teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Bozay da fiziksel bir sınır paylaşılmasa da Türkiye'nin Moldova'yı stratejik ortak ve yakın komşu olarak gördüğünü belirterek, ilişkilerin sağlam dostluk temellerine, karşılıklı güven ve saygıya, tarihsel bağlara dayalı olduğunu ifade etti.

Bozay, Moldova'nın güvenlik ve refahının tüm bölge için büyük önem arz ettiğini dile getirerek, iki ülkenin ticaret ve yatırımdan kültürel ve insani bağlara kadar birçok alandaki yakın ilişkilerine işaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaştı

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te ilk kez 1 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Bozay, Türkiye'nin Moldova'nın refahına ve kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bozay, Moldova'daki Gagavuz Türklerinin Türkiye ile Moldova arasında özel ve vazgeçilmez bir bağ teşkil ettiğinin altını çizerek, TİKA'nın bölgedeki çalışmalarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak TİKA ile "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji"nin açılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bozay, "Bu kolejin, Moldova'daki Gagavuz (Türklerinin) geleceği için somut bir yatırım ve kalıcı bir miras olarak eğitim faaliyetlerine yakında başlayacağına inanıyoruz." dedi.

Ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesajı da resepsiyonda okundu.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Moldova Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününün 35. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğiniz etkinliğe nazik davetiniz için teşekkür ederim. Moldova Cumhuriyeti ile ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her geçen gün ilerlemesini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle şahsınıza, Moldova halkına ve programınıza katılan tüm misafirlere selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Konuşmaların ardından pasta kesilen etkinlik, ikramlarla devam etti.

Kaynak: AA