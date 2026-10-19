Ankara'da Mısır Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü'nün 53. yılı kutlandı

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliğince Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Zafer Günü'nün 53. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde Mısır Savunma Ataşesi Tuğgeneral Amir Shahin ve Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, askeri ataşeler, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, video gösterimi yapıldı.

Burada konuşan Shahin, Mısır'ın barışın izinden gittiğini ve hiçbir zaman "savaşın, çatışmanın ya da başkalarının mülkiyetini ve haklarını haksız yere gasbetmenin" peşinde olmadığını belirterek, halklar arasındaki işbirliğinin barışı, kalkınmayı ve refahı tesis etmenin yegane yolu olduğuna inandıklarını söyledi.

Shahin, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, yalnızca ulusal çabalarla sınırlı kalamayacağına, karşılıklı işbirliği, anlayış, tecrübe paylaşımı, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ile iç işlerine müdahale edilmemesi ilkelerine dayandığını dile getirdi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ortak çıkarlar doğrultusunda elde edilen kazanımların, askeri işbirliğinin ve tecrübe paylaşımının sürdürülmesinin önemini açıkça ortaya koyduğunu aktaran Shahin, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden kaynaklanan mevcut sınamaların, bölgesel güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek, bütüncül güvenlik anlayışının gereklerini yerine getirmek adına ortak meselelere karşı sorumlulukla hareket etmeye sevk ettiğini belirtti.

Shahin, iki ülke arasındaki kardeşlik bağları ile güvenlik ve barışı koruma yolundaki ortak vizyonun, ortak askeri işbirliği yolculuğunu sürdürme, karşılıklı hedefleri destekleme ve bölgesel ile uluslararası güvenliğin, istikrarın sütunlarını pekiştirme yönündeki samimi iradeyi gösterdiğini vurguladı.

"Türkiye ve Mısır el ele verdiğinde coğrafyamızın kaderi yeniden şekillenecek"

Altındağ da bu anlamlı gün vesilesiyle kardeş Mısır halkının ve Mısır Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarını tebrik ettiğini belirterek, "14 Ekim Hava Kuvvetleri Günü" ve "21 Ekim Deniz Kuvvetleri Günü"nü de kutladı.

Türkiye ve Mısır'ın Akdeniz'in iki yakasında sadece coğrafyayı değil, asırlara yayılan ortak bir tarihi, köklü bir kültürü ve sarsılmaz bir kader birliğini paylaşan iki kardeş ülke olduğunun altını çizen Altındağ, bölgesel güvenlik ve istikrarın kilit taşı olan iki ülke arasındaki işbirliğinin her geçen gün daha da perçinlendiğini ifade etti.

Altındağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin karşılıklı ziyaretlerinden bahsederek, "Biz inanıyoruz ki Türkiye ve Mısır el ele verdiğinde coğrafyamızın kaderi bu güçle yeniden şekillenecektir. Çünkü bizim kardeşliğimiz sadece iyi günlerin değil, zor zamanların birlikteliğidir." dedi.

Askeri ve savunma işbirliğinin iki ülke arasındaki yakınlaşmanın en önemli boyutlarından birisi olduğuna işaret eden Altındağ, son dönemde karşılıklı üst düzey temasların artması ve askeri diyalog kanallarının güçlenmesinin ilişkilerin geleceği açısından son derece memnun edici olduğuna değindi.

"Askeri işbirliği diplomasinin doğal bir tamamlayıcısı"

Altındağ, özellikle Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı ve Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı'nın bu anlayışın en somut göstergeleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatların taşıdığı anlam, birlikte icra edilen askeri faaliyetlerin çok ötesindedir. Çünkü iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında kurulan her yeni temas, yalnızca müşterek hareket kabiliyetimizi değil, karşılıklı güvenimizi ve birbirimizi anlama kapasitemizi de artırmaktadır. Bizler askeri işbirliğini diplomasinin doğal bir tamamlayıcısı ve ülkemiz arasındaki stratejik güvenin en önemli yapı taşlarından birisi olarak görüyoruz. Bu doğrultuda askeri eğitim, ortak tatbikatlar, savunma sanayi ve karşılıklı tecrübe paylaşımı başta olmak üzere Mısır ile işbirliğimizi daha da ileriye taşımakta kararlıyız."

Kaynak: AA