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Ankara'da Minibüs TIR'a Çarptı: 7 Yaralı

Ankara'da Minibüs TIR'a Çarptı: 7 Yaralı
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ANKARA'da minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

ANKARA'da minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. 06 C 7320 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde giden TIR'a çarptı. Kazada minibüste şoför ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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