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Ankara'da Minibüs Kazasında Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

Ankara'da Minibüs Kazasında Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti
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Ankara'da minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu döner dükkanı işleten 3 kardeşten Çetin Aydın hayatını kaybederken, Tekin Aydın ağır yaralandı. Kazayı gören Metin Aydın, kardeşinin durumunu öğrenince şoka girdi.

ANKARA'da, minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada döner dükkanı işleten 3 kardeşten Çetin Aydın'ın (38) öldüğü, Tekin Aydın'ın (29) ağır yaralandığı, Metin Aydın'ın da peşlerinden giderken kazayı gördüğü ortaya çıktı. Metin Aydın, "Kazayı gördüm; ama onlar olduğunu bilmiyordum. Kardeşimi aradım, telefonu sağlıkçı açınca dünyam başıma yıkıldı" dedi.

Altındağ ilçesindeki Talatpaşa Bulvarı'nda önceki akşam, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Tekin Aydın ağır yaralanırken, arkasında oturan ağabeyi Çetin Aydın hayatını kaybetti. Çetin Aydın'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşi Tekin Aydın'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, tutuklandı.

Çetin ve Tekin Aydın kardeşlerin, ağabeyleri Metin Aydın ile birlikte dönerci dükkanı işlettiği ve iş çıkışı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Dükkanda hepsi de hem usta, hem kurye, hem de garsonluk yapan kardeşlerden Metin Aydın'ın, başka bir motosikletle kardeşlerinin arkasından giderken kazayı gördüğü ve içine şüphe düşünce kardeşini aradığında durumu öğrendiği ortaya çıktı.

'KAZAYI GÖRDÜM'

Metin Aydın, "Kardeşlerim benden 15 dakika önce motorla dükkandan çıktı. Demetevler'de oturduğumuz için onlarla aynı istikamette gidiyoruz. Giderken yolun sağ tarafında kazayı gördüm. Yolu komple kapatmışlardı. Oradan geçerken bir baktım ki bir tane motorcu paramparça, bir tanesi de yüzüstü yatıyor. Aklıma bir kuşku düştü kardeşimi aradım, telefonu sağlıkçı açınca dünyam başıma yıkıldı. Geri döndüm. Gittim baktım; ortanca olan kardeşim Çetin Aydın yerde cansız şekilde yatıyordu. Öbürüne de ambulansta müdahale ediyorlardı. Şu anda yoğun bakımda. Kazayı gördüm ama onların olduğunu bilmiyordum. Gri bir minibüs resmen biçmiş, fren yapmadan direk dalmış. Ben dava için ne gerekiyorsa yapacağım. Bir kardeşimi dün toprağa verdik, diğeri hastanede. Kendimize geldikten sonra elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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