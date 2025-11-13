Haberler

Ankara'da Metruk Bina Aniden Çöktü

Güncelleme:
Ankara'da Tunus Caddesi'nde kontrollü yıkım sürecinde olan metruk bina aniden çöktü. Olayda yaralanan olmadı ancak çevrede büyük bir toz bulutu oluştu. Esnaflar, yıkım sırasında yeterli önlem alınmadığını belirtti.

Haber : Buse Özbey - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Ankara'da Tunus Caddesi'nde "kontrollü bir şekilde" yıkılmaya çalışılan metruk bina aniden çöktü. Olay nedeniyle yaralanan olmadı. Caddede iş yeri bulunan bir esnaf, "Trafik kesilmeden bina yıkılıyor. Ankara'nın göbeği, Çankaya. Hiçbir tedbir yok, sadece 1 vinç operatörü çalışıyordu, başka bir tane daha görevli yok. Şurada bir insanın başına bir şey gelse sorumlusu kim olacak bilmiyorum" diye konuştu.

Ankara'da Tunus Caddesi'nin girişindeki metruk bina "kontrollü yıkım" işlemleri sürerken aniden çöktü. Çökmenin etkisiyle yoğun toz bulutu etrafı sardı. Çökme sonucu yaralanan olmadı.

Olay yerinde polis, AFAD arama kurtarma, itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Bu sırada tek yönlü caddenin girişi araç trafiğine kapatıldı.

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar, uzun süredir çalışmaların sürdüğünü ancak herhangi bir önlem alınmadığını anlattı.

Sesi duyduğunda dışarı çıktığını belirten bir esnaf, şunları söyledi:

"Daha önce de uyarıldı kaç kere. Binanın birinci bölümü 2 gün önce yıkıldı. Defalarca uyarıldı, şikayetler geldi. Bugün de ikinci bölümünü yıkıyor, hiç kimseye haber vermeden. Burada yaya geçidi, yayalar var. Trafik kesilmeden bina yıkılıyor, Ankara'nın göbeği, Çankaya. Hiçbir tedbir yok, sadece 1 vinç operatörü çalışıyordu, başka bir tane daha görevli yok. Olacak iş mi? Yazık günah. Şurada bir insanın başına bir şey gelse sorumlusu kim olacak bilmiyorum. Gördüğümüz kadarıyla zarar gören biri yok, Allah'tan yok. Araçlar, yayalar geçiyordu çünkü."

Kaynak: ANKA / Güncel
