Ankara'da market kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da market basan grup ile iş yeri sahibi ve çalışanlar arasında bıçaklı Kavga : 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, dün market sahibi Serdar İ. ile iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası, kadınların yakınları kalabalık grup olarak markete gelip, iş yeri sahibi ve çalışanlarla kavga etti. İki grup arasında yaşanan arbede sırasında bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Dün alışveriş yapmak üzere markete gelen iki kadın ile market sahibi Serdar İ. arasında sebebi henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre kadınların yaşanan tartışmayı yakınlarına anlatması üzerine bugün, yaklaşık 10 kişi araçlarla markete geldi. Öfkeli kalabalık ile market sahibi Serdar İ. ile çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Bağrışma seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde arbede sırasında bıçaklanan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden kişinin markete gelen gruptan olduğu öğrenildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı araştırmada kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.