Ankara'da Liselilerden "Proje Okul" Atamalarına Tepki: "Bu Böyle Gitmez, Gençlik Biat Etmez"

HABER: Mehmet OFLAZ - KAMERA: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara'da liseliler, proje okullarda görev yapan öğretmenlerin yerlerinin değiştirilmesini protesto etti. Kuğulu Park'ta toplanan gençler, "Gençlik biat etmez" sloganıyla nitelikli ve özgür eğitim talep etti. Eylemde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapıldı.

Ankara'da liseliler, "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları kapsamında "proje okul" olarak bilinen ülkenin önde gelen liselerinde öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesini protesto etti. Yüzlerce liselilerin katıldığı eyleme üniversiteliler ve milletvekilleri de destek verdi.

Kuğulu Park'ta toplanan liseli gençler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle çeşitli sloganlar atarak seslerini duyurdu. "Liseliler biat etmez" pankartı eşliğinde; "Her yer ODTÜ, her yer direniş", "Sarayda keyif, okulda zulüm var", "Bizi eğiteni sildiniz, biz de sizi sileceğiz", "Gençlik biat etmez" yazılı dövizler taşıdı. Eylemde, Gezi Parkı direnişi sırasında polis ve esnaf tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının ve "Ali İsmail üniversitedir" pankartı da taşındı.

Yüzler öğrenci, "Liseliler ayakta, öğretmenin yanında", "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet", "İsyan, devrim, özgürlük", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Faşizme karşı omuz omuza", "Hak, hukuk, adalet", "Berkin Elvan, 15'inde bir fidan", "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bu böyle gitmez, gençlik biat etmez", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Gezi'de düşüne dövüşene bin selam", "Özgür Filistin, tam bağımsız Türkiye", "Nehir'den Deniz'e özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganı attı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesi talep edildi

Eylemde liseli gençler özetle şöyle konuştu:

"Biz liseliler olarak buradayız. Biz liseliler olarak tek çatı altındayız, biriz, birlikteyiz. Yusuf Tekin politikasıyla kanunsuzluk ve hukuksuzluk yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın adını 'Milli Hukuksuzluk ve Kanunsuzluk Bakanlığı' olarak değiştirirse daha çok işlevsel olur. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle değil politikasızlığıyla, haksızlığıyla, kanunsuzluğuyla, siyasi kadrolara verdiği önemle anılıyor."

"Bu, tüm ülkede sistematik şekilde yürütülen bir niteliksizleştirme operasyonudur"

"Bizler bu ülkenin lise öğrencileriyiz. En temel hakkımız olan nitelikli, özgür ve adil eğitimin özneleriyiz. Bugün her birimiz burada yalnızca kendi okulumuz için değil, bu ülkedeki bütün öğrenciler ve öğretmenler eğitimin geleceği için sesimizi yükseltiyoruz. Ülkemizin köklü eğitim kurumlarında yıllarını öğrencilerine adamış, liyakatla örnek olmuş öğretmenlerimiz siyasi saiklerle görevlerinden uzaklaştırılıyor. Bu yalnızca bir okulun, bir öğretmenin ya da bir öğrencinin meselesi değildir. Bu, tüm ülkede sistematik şekilde yürütülen bir niteliksizleştirme operasyonudur. Biliyoruz ki eğitimi biat sistemine indirgeyenler, gençliği itaatkar kılmak isteyenler, özgür düşünceden korkanlardır. Eğitimde liyakatin yerini sadakata bırakıldığı bu süreçte sessiz kalmayan öğrencilere açıkça baskı uygulanmaktadır. Okullarımızın bahçelerine polis dizilirken mezunlarımız okullarımıza alınmamaktadır. Okul yöneticileri öğrencileri fişlemekle, disiplinle, geleceğini karartmakla tehdit ediyor. 'Devletin acıdığı için buradasın' diyen müdür yardımcıları bugün bu ülkede adaletin, vicdanın ne denli çürüdüğünü bir kez daha gösteriyor. Biz buradayız. Düzeni normalleştirmeyi reddediyoruz. Biz susmayacağız, korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Bu ülkede eğitim bir lütuf değil anayasal haktır."

"15 gün içinde MESEM'lerde 4 tane çocuk işçi can verdi"

"Bize direnmek için yaşımızın küçük olduğunu söylüyorlar. Ama bizler biliyoruz ki 15 gün içinde MESEM'lerde 4 tane çocuk işçi can verdi. Bizim geleceğimiz için çalışan öğretmenlerimiz sürgün edildi. Bu yüzden direnecek kadar, geleceğimize sahip çıkacak kadar büyüğüz. Herkesi bu mücadeleye davet ediyoruz."

"Mücadele edeceğiz"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, liselilerin eylemlerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Aylin Yaman, Kuğulu Park'ta çok sayıda liseli ve üniversiteli olduğunu belirterek, "Liseliler geleceklerine sahip çıkıyorlar. Nitelikli bir eğitim hakkı için mücadele ediyorlar. Bazı okullarda öğretmen sayısının yarısına kadar değişimler gerçekleşmiş. Çok kıymetli, yıllarını vermiş öğretmenlerinin gitmesi onların nitelikli eğitim hakkının elinden alınacağı demek ve buna itiraz ediyorlar. Bu uygulama aynı zamanda bir okulun kültürünün yok edilmesi ve eğitimin niteliksizleştirilmesidir. Biz o kıymetli öğretmenlerin sistemde kalması için mücadele ediyoruz, hem de bu öğrencilerin eğitim hakkının korunması için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Yusuf Tekin istifa etmelidir"

Hasan Öztürkmen ise "Atatürk gençliği, Cumhuriyet tarihinin en çapsız, en vasıfsız ve en beceriksiz Milli Eğitim Bakanı'na isyan etti. Atatürk, Cumhuriyeti gençlere boşuna teslim etmedi. Bu uygulamalarına Atatürk gençliği isyan ediyor. Bu ülkenin kurtuluşu bu gençlerden olacaktır. Ülkemizin geleceği bu gençlerdir. Milli Eğitim Bakanı bir an önce istifa etmelidir" dedi.