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Ankara'da lastik yakıp drift atan trafik magandası kamerada

Güncel Haberler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir trafik magandası düğün konvoyunun önüne geçerek lastik yaktı ve spin attı. Düğün eğlencesi adı altında tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü hem kendi canını hem de diğer vatandaşların can ve mallarını tehlikeye attı. Sürücünün lastik yakması sonucu ortalığı duman kaplarken mahalleli ise sesten ve dumandan rahatsız oldu.

Ankara'da lastik yakıp drift atan trafik magandası kamerada

ANKARA - Ankara'da düğün konvoyunun önüne geçerek lastik yakan trafik magandası vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir trafik magandası düğün konvoyunun önüne geçerek lastik yaktı ve spin attı. Düğün eğlencesi adı altında tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü hem kendi canını hem de diğer vatandaşların can ve mallarını tehlikeye attı. Sürücünün lastik yakması sonucu ortalığı duman kaplarken mahalleli ise sesten ve dumandan rahatsız oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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