Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, bazı ilçelerde maddi hasarlara neden oldu. Çatı parçaları ve tabelalar rüzgarın etkisiyle savrularak araçlara ve çevreye zarar verdi. Mamak'ta bir binanın çatısından düşen kiremitler araçlara çarparken, Pursaklar'da bir elektrik direğinde patlama meydana geldi.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde rüzgarın etkisiyle savrulan çatı parçaları ve tabelalar maddi hasara neden oldu.

Fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklardaki binaların çatılarından uçan parçalar, reklam ve iş yeri tabelaları, bazı araçlara ve çevreye zarar vererek, maddi hasara yol açtı.

Mamak ilçesinde bir binanın çatısından rüzgarın etkisiyle savrulan kiremitler, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara neden oldu.

Yozgat Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat alanı çevresindeki alüminyum reklam tabelaları da fırtınanın etkisiyle yola savrularak, trafiği tehlikeye düşürdü.

Pursaklar Merkez Mahallesi'nde ise fırtına dolayısıyla bir elektrik direğinde meydana gelen patlamalar paniğe sebep oldu.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
