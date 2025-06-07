Ankara'da Kurban Bayramı Tatilinde Parklar Dolu

ANKARA'da Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlar nedeniyle, park ve mesire yerlerinde hareketlilik yaşandı.

Bayram tatilinde Ankara'da kalanlar park ve mesire alanlarını doldurdu. Bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar, Mogan ve Eymir gölleri gibi doğayla iç içe alanlara yöneldi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü kenarında piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen vatandaşlar, tatilin tadını çıkardı. Çocuklar oyun alanlarında vakit geçirirken, bazı vatandaşlar da göl kenarında dinlendi.