Ankara'da Kurban Bayramı'nda 23 Bin 268 Güvenlik Personeli Görev Yapacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı'nda polis bölgesinde 21 bin 28, jandarma bölgesinde 2 bin 240 olmak üzere 23 bin 268 personelin görev yapacağını bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Valilik Binası'nda, Başkent genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak denetimler ve güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların bayram tatilinin güvenle geçirmesi için gereken her türlü önlemin alındığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzur, güven ve mutluluk içinde bu bayram sevincini yaşayabilmesi için Valiliğimizce Ankara il genelinde gerekli tüm tedbirler özenle alınmış, hazırlıklar tamamlanmıştır. Bayram öncesi ve tatil süresince halkımızın güven içinde yolculuk yapabilmesini sağlamak amacıyla 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında şehir içi ve şehirlerarası yollar ile bağlantı güzergahlarında trafik güvenliğini sağlamak için ilgili birimlerimizce yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Özellikle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda, sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır. Havadan ve karadan trafik denetimleri de bu süreçte yoğun bir şekilde sürdürülecektir."

Şahin, 4-6 Haziran tarihleri arasında belirli durumlar hariç ağır vasıta araçların seyrine izin verilmeyeceğini belirterek, "4 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar, ilimizden Antalya ve İzmir ili istikametine doğru Sivrihisar ilçesine kadar D-200 kara yolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek olup, sadece bozulabilir ve dondurulmuş gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ile diğer kritik ihtiyaç maddelerini taşıyan araçlar için kontrollü geçiş sağlanacaktır." bilgisini verdi.

Bayramda 112 Acil Çağrı Merkezinin tam kapasite görevde olacağını aktaran Şahin, "Bayram süresince acil sağlık durumlarına müdahale için hastaneler, acil servisler ve 112 Acil Çağrı Merkezi kesintisiz şekilde tam kapasiteyle hizmet verecektir." ifadesini kullandı.

Bayram tatili süresince Ankara'da 23 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını belirten Vali Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde bayramı geçirebilmesi için, halkın yoğun olarak bulunduğu AŞTİ, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu, havalimanı, alışveriş merkezleri, mezarlıklar gibi kritik noktalarda gerekli tedbirler alınmıştır. 21 bin 28 emniyet personelimiz, 2 bin 441 araç, 1 helikopter ve 1 drone ile; Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 2 bin 240 personeli, 501 araç ve 14 dron ile görev yapacaktır."

Şahin, açıklamaları öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya, merkez ilçe kaymakamları, vali yardımcıları ve valilik personeli bayramlaştı.