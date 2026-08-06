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Çankaya'da komşu dehşeti: Apartman yönetici yardımcısı vurularak öldürüldü

Çankaya'da komşu dehşeti: Apartman yönetici yardımcısı vurularak öldürüldü
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, aynı apartmanda yaşayan M.T. ile apartman yönetici yardımcısı Ayhan Koç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. M.T., tabancayla ateş açarak Koç'u olay yerinde öldürdü. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde komşusu tarafından tabancayla vurulan apartman yönetici yardımcısı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Cevdet Özdemir Caddesi 1346. Sokak'taki Gonca apartmanında yönetici yardımcılığı yapan Ayhan Koç (58) ile aynı apartmanda yaşayan M.T. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında M.T, tabancasıyla Koç'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zanlı gözaltına alınırken, sağlık ekipleri Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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