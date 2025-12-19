Ankara'da "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" ile sokakta yaşayanların barınma ihtiyacı gideriliyor

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" ile kentte sokakta yaşayan kişilerin bakım ve korunmaları sağlanıyor.

Valilik, toplumsal düzenin korunması, sosyal risklerin yönetilmesi ve dezavantajlı bireylerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla yürüttüğü proje ile kentteki kimsesiz vatandaşların sokak yaşamından çıkarılarak toplumsal hayata yeniden kazandırılmasını amaçlıyor.

Her yıl kış döneminde uygulanan proje kapsamında, hizmetten yararlanacak kişiler çeşitli ihbar ve başvuru kanallarıyla tespit edilerek kontrollü şekilde hizmet kapsamına alınıyor.

Proje süresince yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç bireyler uygun kurumlara yönlendiriliyor, çalışabilir durumda olanlar için istihdam ve sağlık hizmetlerine erişimleri temin ediliyor.

Bu yıl 1 Kasım'da başlatılan kış döneminde 293 kişiye bir otelde barınma hizmeti veriliyor.

Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, proje hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle yürütüldüğünü söyledi.

Metruk alanlar, şehirlerarası terminal ve park gibi alanları sürekli taradıklarını belirten Gültekin, proje ile burada yaşayan vatandaşların barınma, beslenme, kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Gültekin, projenin 2010'dan itibaren uygulanmaya başlandığını anımsatarak "Ankara'da kış sezonu boyunca dışarıda hiç kimsenin kalmamasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı bu mekanlara alırken onların sağlık hizmetlerine, kamu kurumlarına erişimleri ve iş temini gibi birtakım faydaları da sağlamaya çalışıyoruz. Eğer huzurevi ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçlarını da kamu hizmeti anlamında karşılamaya çalışıyoruz. Biz sağlıksız ortamlarda, sokakta hiçbir vatandaşımızın kalmamasını hedefliyoruz." diye konuştu.