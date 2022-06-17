Ayrıldığı eşini öldüren şahıs, "Çocuklar senden değil deyince kurşunu sıktım" diye tahrik savunması yaptı ama müebbetten kurtulamadı
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Ankara'da yaşayan Sevgi Tekin, ayrıldığı dini nikahlı eşi tarafından çocuklarının ve kardeşlerinin gözü önünde öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 6 suçtan iddianame hazırlanan Gökhan Ağtaş, "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan da 7 yıl 18 ay 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede olay anına ilişkin konuşan Ağtaş, "Çocuk senden değil.' deyince silahı Sevgi'nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım ama ertesi gün teslim oldum" dedi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Ağtaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra, son savunmasını yapması için sanığa söz verdi. Sanık Ağtaş, olay günü evdeki müştekileri darbetmediğini ve alıkoymadığını öne sürdü.
Yaşananlardan pişman olduğunu belirten Ağtaş, "Sevgi'den ayrıldığım için o ara sürekli alkol alıyordum. Eve girdiğimde onlara 'Korkmayın.' dedim ve oturduk konuştuk. Yanında bulunan ailesi bana küfür etti. 'Çocuk senden değil.' deyince silahı Sevgi'nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım ama ertesi gün teslim oldum. Böyle olmasını istemezdim." ifadelerini kullandı.
Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 2 yıl, "haberleşmenin ihlali" suçundan 7 ay 15 gün, "mala zarar verme" suçundan 4 ay ve "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Ağtaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde 4 Ocak 2021'de Sevgi Tekin, dini nikahla yaşarken ayrıldığı Gökhan Ağtaş tarafından kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağtaş hakkında "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırlamıştı.