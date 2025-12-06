Haberler

Ankara'da TIR'a Çarpan Otomobilde Hayatını Kaybeden Gençlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderildi

Ankara'da TIR'a Çarpan Otomobilde Hayatını Kaybeden Gençlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da otomobille emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarparak kazada hayatını kaybeden Berkcan Keleş ve arkadaşı Ecrin Dedebağı'nın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kazada Keleş'in otomobili hurdaya dönerken, bir kişi de yaralandı.

ANKARA'da, otomobille emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarparak hayatını kaybeden Berkcan Keleş (28) ile yanındaki arkadaşı Ecrin Dedebağı'nın (19) otopsi işlemleri tamamlandı. Ailelerine teslim edilen Keleş'in cenazesi Ankara'nın Sincan ilçesine, Dedebağı'nın cenazesi ise memleketi Eskişehir'e götürüldü.

Ankara Çevre Yolu'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada Berkcan Keleş yönetimindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran 17 ZC 171 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına girip hurdaya dönen otomobilde Berkcan Keleş ile yanındaki arkadaşı Ecrin Dedebağı yaşamlarını yitirdi, M.C. ise yaralandı.

OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ

Keleş ve Dedebağı'nın Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Dedebağı'nın yakınları Adli Tıp önünde gözyaşlarına boğuldu. Ağlayanları diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Dedebağı'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

Spor eğitmeni olan ve kendi iş yerini açmak için hazırlık yaptığı öğrenilen Berkcan Keleş'in cenazesi de otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Keleş, toprağa verilmek üzere Ankara Sincan ilçesi Peçenek köyüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.