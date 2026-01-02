Haberler

Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi buz tuttu

Ankara'da etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesi sonucunda Kuğulu Park'taki havuz dondu. Kuğular ve ördekler buz tabakalarının üzerinde dolaşarak kartpostallık kış manzaraları oluşturdu.

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düşerken kentin simge noktalarından Kuğulu Park'ta bulunan kuğuların yaşadığı havuzun yüzeyi dondu.

Havuzdaki fıskiyelerin çevresinde buz kalıpları oluşurken kuğular ve ördeklerin yaşam alanının daralması dikkati çekti.

Buz tabakalarının üzerinde dolaşan kuğular ve ördekler, kartpostallık kış manzarası oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre soğuk hava dalgasının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
