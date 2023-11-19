Ankara'da kar yağışı başladı
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Ankara'da kar yağışı başladı Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Ankara'da kar yağışı başladı
ANKARA - Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Ankara'nın birçok bölgesine kar yağışı başladı. Meteoroloji, İç Anadolu bölgesinde özellikle Ankara'da karla karışık yağmur yağacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının hakim olacağını belirtmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel