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Kahramankazan'da Kamyonet-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramankazan'da Kamyonet-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Anadolu otoyolunda kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yola dökülen karpuzlar trafiği bir süre aksattı; ekiplerin müdahalesiyle ulaşım normale döndü.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde kamyonetin, kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kahramankazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan Anadolu otoyolunda meydana geldi. Bolu'dan Ankara yönüne giden G.G. (33) idaresindeki 06 FM 1446 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde bulunan S.Ç. (36) idaresindeki 06 FAS 821 kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kamyonette yolcu olarak bulunan Aydın Altın'nın (46) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.Ç. ve G.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında kamyonette bulunan karpuzların yola dökülmesi nedeniyle trafik akışı bir tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Karayolunda araç kuyruğu oluşurken, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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