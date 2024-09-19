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Ankara'da Kaçak Tarihi Eser Operasyonu: 54 Parça Eser Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçak Tarihi Eser Operasyonu: 54 Parça Eser Ele Geçirildi
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Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan toplam 54 parçadan oluşan tarihi eser ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alınırken, eserler Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Bir kişinin ikametinin alt katında bulunan boş daireyi depo olarak kullandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 33 sikke, Selçuklu dönemine ait 7 sikke, Roma dönemine ait 5 sikke, Bizans dönemine ait sikke, milattan önceki dönemlere ait 2 hayvan fosili, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 6 obje ele geçirdi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler Etnografya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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